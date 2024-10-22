Частные детские сады, часть оплаты в которых будет за счет гранта Миннауки

Завершен первый этап конкурса грантов для частных дошкольных образовательных учреждений», объявленного Министерством науки и образования. В рамках конкурса определен список детских садов, допущенных на следующий этап, и количество вакантных мест в этих детских садах.

Регистрация детей в избранные частные детские сады будет активна на портале www.bq.edu.az с 24 октября с 11:00 и продолжится до 1 ноября 17:00.

Родители или другие законные представители детей должны представить в детский сад необходимые документы, и между ними и частным дошкольным образовательным учреждением должен быть заключен договор об оказании услуг дошкольного образования, и указана сумма ежемесячной платы за обучение.

Следует отметить, что основной целью конкурса является привлечение детей, которые не могут быть приняты в государственные дошкольные образовательные учреждения в 2024-2025 учебном году, на вакантные места в частные детские сады. Часть финансирования за обучение будет осуществляться за счет гранта.

В рамках данного грантового конкурса часть ежемесячной платы за обучение в размере 250 манатов за каждого ребенка будет выделяться за счет гранта, а оставшаяся сумма оплачиваться за счет средств родителей.

Перечень частных садов и количество свободных мест в этих садах: https://edu.gov.az/uploads/news/2024/10/bagcalarin-siyahisi.pdf.