USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Варданян попросил, бакинский суд не разрешил

18:46 2642

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу бывшего «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна на решение о продлении срока своего ареста.

Как сообщает haqqin.az, Варданян и его адвокат просили отменить решение об аресте, однако суд под председательством Гадима Бабаева, изучив материалы дела, признал жалобу необоснованной.

18 октября стало известно, что Сабаильский районный суд Баку продлил срок ареста Варданяна. В рамках уголовного дела установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Армении Рубен Варданян (1968 г.р.) совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
18:46 2643
Рютте соболезнует Эрдогану
Рютте соболезнует Эрдогану обновлено 20:24; фото; видео
20:24 7714
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
13:35 5741
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
04:47 10516
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
20:20 2406
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
16:45 7011
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 7776
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 13467
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 7446
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 6370
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6550

ЭТО ВАЖНО

Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
18:46 2643
Рютте соболезнует Эрдогану
Рютте соболезнует Эрдогану обновлено 20:24; фото; видео
20:24 7714
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
13:35 5741
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
04:47 10516
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
20:20 2406
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
16:45 7011
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 7776
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 13467
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 7446
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 6370
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться