Варданян попросил, бакинский суд не разрешил

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу бывшего «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна на решение о продлении срока своего ареста.

Как сообщает haqqin.az, Варданян и его адвокат просили отменить решение об аресте, однако суд под председательством Гадима Бабаева, изучив материалы дела, признал жалобу необоснованной.

18 октября стало известно, что Сабаильский районный суд Баку продлил срок ареста Варданяна. В рамках уголовного дела установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Армении Рубен Варданян (1968 г.р.) совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований или групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.