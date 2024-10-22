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Хикмет Гаджиев о нацистах

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Призывы к освобождению армянских военных преступников «равносильны оправданию нацистов», заявил помощник президента Хикмет Гаджиев в комментарии изданию Politico.

Гаджиев выступил с резкой критикой в адрес еврокомиссара по правам человека и Европарламента, заявив, что «они подверглись влиянию Армении».

«Некоторые обсуждения в Европейском парламенте напоминают нам театр абсурда или цирк», - заявил он. «Мир уже видел позорную практику коррупции в этом учреждении. Многие из тех, кто громче всего выступает против моей страны, находятся на содержании армянского лобби и пиар-кампании правительства Армении», - добавил Гаджиев.

Он также рекомендовал комиссару по правам человека ЕС «всерьез заняться растущими проблемами в области прав человека в Европейском Союзе, вместо того чтобы поучать других».

«Призывы к освобождению армянских военных преступников, убивавших мирных азербайджанских граждан, равносильны освобождению нацистских военных преступников», - добавил помощник президента.

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