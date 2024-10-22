Эрдоган пригласил Путина
Продолжаются усилия для устранения проблем в банковских операциях между Анкарой и Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Также Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию.
October 23, 2024
*** 19:32
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что в результате теракта в Анкаре погибли 4 человека, ранены 14. Путин выразил соболезнования Эрдогану.
October 23, 2024
October 23, 2024
*** 19:14
В Казани стартовала встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
October 23, 2024