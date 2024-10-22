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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Эрдоган пригласил Путина

ВИДЕО; обновлено 19:58
19:58 1548

Продолжаются усилия для устранения проблем в банковских операциях между Анкарой и Москвой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Также Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию.

*** 19:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что в результате теракта в Анкаре погибли 4 человека, ранены 14. Путин выразил соболезнования Эрдогану.

*** 19:14

В Казани стартовала встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

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