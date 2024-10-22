USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Компания Байрактара заключила соглашение с Украиной

фото
19:29 748

Украина заключила договор о сотрудничестве с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Baykar. Пока детали соглашения не разглашаются.

О достижении сделки сообщили в Baykar. Подписание состоялось в рамках оборонной выставки SAHA EXPO 2024 в Стамбуле 22 октября, где украинскую делегацию представляли в частности министр иностранных дел Андрей Сибига и лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Кроме того, глава МИД провел ряд переговоров с чиновниками и руководителями компаний турецкой оборонной сферы, сообщили в министерстве. Также он получил от гендиректора Baykar Makina и главы SAHA EXPO 2024 Халука Байрактара символический подарок – модель реактивного сверхзвукового БПЛА Kizilelma с украинской символикой.

"Сегодня 972-й день полномасштабного российского вторжения. Украина продолжает обороняться. Мы благодарны турецким партнерам за солидарность и помощь. Нуждаемся в дополнительной поддержке со стороны всех наших партнеров для преодоления российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира", – заявил Сибига на открытии выставки и призвал турецкие компании активно инвестировать в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
18:46 2655
Рютте соболезнует Эрдогану
Рютте соболезнует Эрдогану обновлено 20:24; фото; видео
20:24 7725
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
13:35 5744
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
04:47 10518
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
20:20 2414
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
16:45 7015
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 7782
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 13468
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 7452
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 6374
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6550

ЭТО ВАЖНО

Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
18:46 2655
Рютте соболезнует Эрдогану
Рютте соболезнует Эрдогану обновлено 20:24; фото; видео
20:24 7725
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
13:35 5744
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
04:47 10518
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
20:20 2414
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
16:45 7015
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 7782
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 13468
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 7452
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 6374
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться