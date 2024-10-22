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Захарова: Зангезурского коридора без России не будет

19:42 1219

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос журналиста об открытии транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«Ну я думаю, что дело здесь не в надежде или ее отсутствии, а в том, чтобы найти взаимоприемлемые результаты или достичь взаимоприемлемого результата, найти взаимоприемлемое решение, которое устраивало бы и Баку, и Ереван.

В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении активно работали все это время в этом направлении. Но и собственно говоря, и впредь готовы оказывать партнерам содействие всестороннее. От разблокирования транспортных коммуникаций, мы уже говорили, выиграет в целом весь регион.

Также обращаем внимание на недавний комментарий по данному вопросу заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя трехсторонней рабочей группы Алексея Оверчука. Он подчеркнул, что, вот прямая цитата: «Разблокирование экономических и транспортных коридоров на Южном Кавказе возможно только с участием России». Поэтому работаем в этом направлении», - заявила Захарова.

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