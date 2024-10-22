МЧС работает не покладая рук
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В связи с устранением последствий сильного ливня силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принимают соответствующие меры на территории Баку и Абшеронского района, сообщили в пресс-службе МЧС.
В результате принятых мер обеспечен отвод воды в различных направлениях, в том числе в туннелях и путепроводах, по некоторым адресам продолжается интенсивная работа.
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