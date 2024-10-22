Мрачные прогнозы от Лукашенко
Если в Украину введут войска НАТО, то Россия «может достать со складов самое опасное оружие», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, передают белорусские СМИ.
Лукашенко сделал это заявление в ответ на информацию о присутствии северокорейских военных на стороне России, что, по его словам, «может стать предлогом в том числе для введения в Украину войск НАТО».
«Ах, северокорейцы..! Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине - россиян - хватает. Относительно украинцев. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось - все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная. Поэтому я не думаю, что это могло случиться, - сказал он. - И потом, империи такой надо это? Абсолютно не надо! Поэтому я не располагаю информацией о том, что там эти северокорейцы есть, я не располагаю информацией, что они там будут».
«Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Ну, если они (Украина и Запад) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», - заявил Лукашенко.
*** 20:40
Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Беларуси, без согласования с руководством республики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.
«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», - сказал Александр Лукашенко.
В то же время и Беларусь, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. «Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», - отметил глава государства.
Президент Беларуси подчеркнул, что ядерное оружие – «это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор», и в случае необходимости он будет готов применить его. «Если хоть один сапог переступит границу Беларуси».
По его словам, для завершения войны в Украине российскому президенту Владимиру Путину «необходимы гарантии того, что после установления перемирия Запад не станет подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины».
«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси также ответил на вопрос, сожалеет ли, по его мнению, Владимир Путин о начале военной операции. «Конечно сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — добавил Лукашенко.