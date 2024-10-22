Мрачные прогнозы от Лукашенко

Лукашенко сделал это заявление в ответ на информацию о присутствии северокорейских военных на стороне России, что, по его словам, «может стать предлогом в том числе для введения в Украину войск НАТО».

«Ах, северокорейцы..! Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине - россиян - хватает. Относительно украинцев. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось - все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная. Поэтому я не думаю, что это могло случиться, - сказал он. - И потом, империи такой надо это? Абсолютно не надо! Поэтому я не располагаю информацией о том, что там эти северокорейцы есть, я не располагаю информацией, что они там будут».

«Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Ну, если они (Украина и Запад) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», - заявил Лукашенко.