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Мрачные прогнозы от Лукашенко

новость дополнена 22:07
22:07 1487

Если в Украину введут войска НАТО, то Россия «может достать со складов самое опасное оружие», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани, передают белорусские СМИ.

Лукашенко сделал это заявление в ответ на информацию о присутствии северокорейских военных на стороне России, что, по его словам, «может стать предлогом в том числе для введения в Украину войск НАТО».

«Ах, северокорейцы..! Я не думаю, что руководству России, военным это надо вообще. Людей на фронте в Украине - россиян - хватает. Относительно украинцев. Надо - будет больше. Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось - все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная. Поэтому я не думаю, что это могло случиться, - сказал он. - И потом, империи такой надо это? Абсолютно не надо! Поэтому я не располагаю информацией о том, что там эти северокорейцы есть, я не располагаю информацией, что они там будут».

«Скорее всего, нет. Я в это не верю. Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Ну, если они (Украина и Запад) захотят ввести туда войска НАТО - другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», - заявил Лукашенко.

*** 20:40

Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Беларуси, без согласования с руководством республики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Беларуси, без согласия президента Беларуси. Вы это четко должны понимать и представлять», - сказал Александр Лукашенко.

В то же время и Беларусь, если бы шла речь о применении ядерного оружия для защиты своей страны, посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. «Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», - отметил глава государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что ядерное оружие – «это не страшилка, а мощный сдерживающий фактор», и в случае необходимости он будет готов применить его. «Если хоть один сапог переступит границу Беларуси».

По его словам, для завершения войны в Украине российскому президенту Владимиру Путину «необходимы гарантии того, что после установления перемирия Запад не станет подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины».

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть. Этого опасается Путин», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также ответил на вопрос, сожалеет ли, по его мнению, Владимир Путин о начале военной операции. «Конечно сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это», — добавил Лукашенко.

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