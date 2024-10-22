В Баку прошел первый Евразийский форум: он объединил ученых по ИИ и науке о данных

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) и наука о данных становятся ключевыми направлениями в мире технологий, влияя на различные сферы, от медицины до финансов. Азербайджан не остается в стороне от этих глобальных изменений, и проведение международного форума, организованного Университетом ADA при совместном сотрудничестве с Университетом Бен-Гуриона и школой Сodelandia 17-18 октября в Университете ADA, сыграет важную роль в развитии местной науки и образования в данной отрасли.

Основной целью масштабного мероприятия в мире науки, которое стало площадкой, объединившей ведущих мировых ученых из разных стран, занимающихся теорией искусственного интеллекта, разработкой инновационных методов, а также применением науки о данных в таких сферах, как медицина, кибербезопасность, спорт и сельское хозяйство, являлось обсудить новейшие достижения в области искусственного интеллекта и науки о данных, расширить сотрудничество между учеными и профессорами, обсудить новые подходы к решению существующих проблем и т.д. Форум предоставил уникальную платформу для общения с профессорами со всего мира Одним словом, форум предоставил уникальную платформу для общения местных ученых, исследователей и студентов с мировыми экспертами. Участники смогли узнать о последних достижениях и трендах в области ИИ и анализа данных, а также обсудить актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед отраслью. Отметим, что в форуме приняли участие профессора из таких ведущих университетов мира, как Университет Бен-Гуриона, Хайфский университет (Израиль), Йельский университет, Колумбийский университет (США), Университет Халлима (Южная Корея), Южный медицинский университет (Китай), Университет Порту (Португалия), Московский физико-технический институт (Россия). Выступая на форуме, проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что вуз изначально функционировал как дипломатическая академия, но с ростом значимости IT-технологий было принято решение объединить дипломатическую академию с IT-школой и инженерной школой: «Для нас крайне важны вопросы IT, информационных технологий, информатики и компьютерной инженерии, и мы уделяем этой области большое внимание».

Выступления в Баку ведущих профессоров в области ИИ - источник вдохновения для местных молодых ученых Выступления в Баку ведущих профессоров и экспертов в области ИИ и науки о данных могут стать источником вдохновения для местных молодых ученых. Понимание международных стандартов и передовых практик позволит азербайджанским университетам адаптировать свои программы, делая их более актуальными и востребованными. Также обсуждения на форуме могут привести к разработке новых программ, которые будут включать в себя и практические навыки, необходимые в быстро меняющемся мире технологий. Это особенно важно для подготовки студентов к реалиям рынка труда, где навыки работы с данными и ИИ становятся все более необходимыми с каждым днем.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров подчеркнул, что центр 4SİM активно участвует в работе группы по управлению искусственным интеллектом Давосского форума. Отметим, что данный форум также сыграет роль в расширении сотрудничества между государством и частным сектором, создавая условия для появления более успешных проектов в области ИИ и науки о данных с участием зарубежных специалистов. Это может включать разработку совместных инициатив, направленных на повышение квалификации специалистов, поддержку стартапов и развитие инфраструктуры для инноваций. Выступивший в рамках форума профессор Университета Бен-Гуриона Роберт Москович в свою очередь высоко оценил вклад Университета ADA в развитие IT-технологий. Он особо отметил важность данного мероприятия и авторитет присутствующих на нем ученых, добавив, что продуктивные обсуждения и обмен опытом будут также полезны для студентов вуза.

Сотрудничество и обмен опытом Среди выступавших были такие известные личности, как профессор Колумбийского университета Максим Топаз, доктор Синьсинь Чжу из Йельского университета, профессор Жуан Гама из Университета Порту. Еще одним из ключевых аспектов Евразийского форума по искусственному интеллекту и науке о данных стала возможность для молодых специалистов представить свои идеи. Кроме того, такие мероприятия способствуют созданию сетей профессиональных контактов, которые могут помочь в дальнейшем сотрудничестве и развитии. Выступившая на мероприятии руководитель компании Codelandia Гюнель Джаннетова проинформировала участников о важности этого форума для Азербайджана и поделилась своим опытом о воздействии искусственного интеллекта на сферу науки. Она выразила уверенность, что этот форум внесет свой вклад в развитие области искусственного интеллекта и науки в Азербайджане.