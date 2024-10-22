Азербайджан резко увеличил выплаты Армении

В период с 1 января по 21 октября 2024 года азербайджанские авиакомпании за полеты, осуществленные через воздушное пространство Республики Армения, выплатили компании «Армаэронавигация» 133 760 евро. Об этом говорится в ответе Комитета гражданской авиации Армении на письменный запрос армянских журналистов.

В период с 1 января по 31 мая 2024 года сумма платежа составила почти 50 тыс. евро, а за весь 2023 год – более 90 тыс. евро. Все эти платежи были осуществлены через центральный офис организации «Евроконтроль» (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) в соответствии с установленной процедурой.

ЗАО «Армаэронавигация» осуществляет аэронавигационное обслуживание полетов в воздушном пространстве Армении.