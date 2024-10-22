Армения о теракте в Анкаре

МИД Армении осудил сегодняшний теракт на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре.

«Как показал сегодняшний теракт в Анкаре, терроризму и страданиям невинных людей нет оправдания. Армения, как неоднократно заявлялось, выступает против любых форм терроризма и подобных актов насилия», - говорится в публикации армянского внешнеполитического ведомства в соцсети.