Баскетбольный «Сабах» опять проиграл в Кубке Европы
21:29 245
Третье поражение в трех матчах Кубка Европы потерпел чемпион Азербайджана по баскетболу "Сабах".
Сегодня подопечные Римаса Куртинайтиса проиграли в Баку шведскому "Норчепингу" - 70:74.
Ранее бакинская команда проиграла в гостях бельгийскому «Спиру» (81:82), а затем дома уступила греческой «Марусси» (70:82).
Впереди у "Сабаха" еще три игры.
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