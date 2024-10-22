Баскетбольный «Сабах» опять проиграл в Кубке Европы

Третье поражение в трех матчах Кубка Европы потерпел чемпион Азербайджана по баскетболу "Сабах".

Сегодня подопечные Римаса Куртинайтиса проиграли в Баку шведскому "Норчепингу" - 70:74.

Ранее бакинская команда проиграла в гостях бельгийскому «Спиру» (81:82), а затем дома уступила греческой «Марусси» (70:82).

Впереди у "Сабаха" еще три игры.