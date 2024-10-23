Есть такая профессия – нефть добывать

С кем у вас ассоциируется профессия нефтяника? Как правило, с сильными духом мужчинами, которые заступают на 12-часовую вахту с первыми лучами солнца и трудятся не покладая рук на буровых и нефтепромыслах в жару и стужу, и даже в сметающий все на своем пути шторм. Именно таких трудяг – cуровых и молчаливых - превосходно изобразил на своих полотнах легендарный азербайджанский художник Таир Салахов, искусно передав дух этой тяжелой, ответственной, исполненной героизма профессии. Но среди нефтяников были и есть люди, которые эффективно совмещают работу на нефтепромыслах и в офисах, полностью оправдывая имидж работы в нефтегазовой отрасли, сопряженный с понятиями «риск», «высокая квалификация», «преданность профессии», «респектабельность» и «близость к народу», ведь нефть – черное золото, двигатель экономики, достояние народа.

Именно таким – настоящим профессионалом, искренне влюбленным в свою профессию, людей и Азербайджан, был морской инженер-нефтяник Намик Эфендиев, которому 22 октября могло бы исполниться 90 лет.

Сегодня мы будем вспоминать, каким он был, этот уникальный человек - человек-глыба, внесший значительный вклад в разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений в Азербайджане и Казахстане. Путь к успеху Намик Гамидович Эфендиев родился 22 октября 1934 года в Баку в семье интеллигентов. Его отец преподавал в вузе, был кандидатом философских наук, доцентом, мать работала ЛОР-хирургом.

Окончив среднюю школу №164 города Баку, а затем Азербайджанский индустриальный институт (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений», Н.Эфендиев - юноша с волевыми качествами, максималист по натуре, всегда стремившийся к вершинам, поначалу работал оператором по добыче, но за короткий срок стал бригадиром коммунистического труда в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Лениннефть» (ныне – Операционная компания «Балаханы»), зарекомендовав себя в качестве высококвалифицированного специалиста и превосходного организатора. Позднее Намик Эфендиев займет должность первого заместителя генерального директора-главного инженера Всесоюзного промышленного объединения «Каспморнефтегазпром» (ныне – Производственное объединение (ПО) «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана, SOCAR), но этому предшествует долгий и тернистый путь его становления как личности и высококлассного специалиста, которого многие профессионалы до сих пор называют корифеем нефтегазовой инженерии. Н.Эфендиев был изобретателем, автором сразу нескольких десятков патентов. Его открытия до сих пор успешно применяются в нефтегазовой индустрии Азербайджана, России и других стран. «Сейчас, когда я вспоминаю те годы, у меня ощущение, будто я вновь вижу того деятельного и скромного инженера-нефтяника, который безмерно гордится своей профессией и всегда стремится к инновациям», - писал в своей статье о Н.Эфендиеве бывший вице-президент SOCAR, академик Национальной Академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор Хошбахт Юсифзаде. Но многие помнят Н.Эфендиева не только как профессионала своего дела, но и активного общественно-политического деятеля, который всегда помогал простым труженикам. Так, в 1960 году он был выдвинут на руководящую комсомольскую работу, в разные годы занимал должности первого секретаря Ленинского райкома комсомола Баку, секретаря ЦК ВЛКСМ Азербайджана, ответственного сотрудника ЦК Компартии Азербайджана, работал в ЦК инструктором отделов промышленности и транспорта, химической и нефтяной промышленности и пр.

Как вспоминал Х.Юсифзаде, Н.Эфендиев «проявлял себя не как «сухой» партийный работник, а как политический деятель с творческим подходом к работе, который никогда не избегал общения с простыми людьми и не жалел сил для решения их проблем». Именно таким он и запомнился – профессионалом высокого класса, человеком с широким сердцем, который всегда готов был прийти на помощь любому человеку. А в 1964 году заслуженный инженер Н. Эфендиев был командирован в Казахскую ССР для организации освоения нефтяных месторождений полуострова Мангышлак. Работая замначальника производственного отдела по добыче нефти и газа, а затем - заведующим нефтепромыслом №1 НГДУ «Узень», он вместе с коллективом за короткий срок сумел обеспечить ввод в эксплуатацию месторождения «Узень». Надо отметить, что основной костяк нефтяников в Узени составляли бакинцы. Ставка на молодежь Многие из тех, кто работал под началом Н. Эфендиева, сейчас занимают высокие государственные должности. И все они отмечают его прекрасное отношение к молодым специалистам, с которыми он всегда был готов поделиться секретами своей профессии и помочь всем, чем мог – словом, делом. В числе тех, кому когда-то помог Н. Эфендиев, бывший премьер-министр Азербайджана Гасан Гасанов. По его словам, Н.Эфендиев сыграл большую роль в его судьбе. «В апреле 1962 года в Москве должен был состояться съезд комсомола СССР, и по процедуре в нем должны были принять участие представители молодежи 15 республик, - рассказал Г. Гасанов в статье, посвященной Н. Эфендиеву. – Я был студентом Азербайджанского политехнического института (ныне - Азербайджанский технический университет). Тогда в Азербайджане было порядка 20 вузов, и каждый выдвинул для участия в съезде по две кандидатуры, в числе кандидатов был и я. Каждый из 40 студентов должен был встретиться с секретарем ЦК комсомола Азербайджана Намиком Эфендиевым, и он должен был решить, кто из студентов будет представлять нашу республику. В то время чиновники на встречах с молодежью обычно задавали вопросы о Коммунистической партии, ее истории и выдающихся деятелях, а также о текущей политической ситуации. Подошла моя очередь, и я вошел в кабинет Намика Эфендиева. Первое впечатление о нем, которое навсегда осталось в моей памяти: передо мной стоял не изнеженный кабинетной работой чиновник, а человек, который словно еще работает на нефтяной скважине. Н. Эфендиев не задал ни одного традиционного вопроса о текущей политике. Беседа велась в таком тоне, будто он давно меня знает, и интересуют его не политические проблемы, а мой взгляд на жизнь, отношение к дружбе, верность избранному пути. Не заученные ответы на стандартные вопросы, а мое умение свободно выражать свои мысли. Через несколько дней мне сообщили, что отбор среди студентов прошел я, а среди учеников средних школ – Полад Бюльбюльоглы. Сразу после возвращения из Москвы меня взяли на работу в Бакинский горком комсомола. Шли годы. Я всегда помнил Намика Эфендиева, но наши пути почему-то не пересекались. Наконец, в 1990 году мне как секретарю ЦК Компартии Азербайджана доверили провести мероприятие, связанное с нефтяной промышленностью. В списке участников я увидел имя Намика Эфендиева и поручил Натику Алиеву (позже - президент SOCAR и министр энергетики Азербайджана), который в то время работал со мной, позвонить Н. Эфендиеву и узнать, не работал ли он в комсомоле. «Да, работал», - сразу последовал ответ. До начала мероприятия я пригласил Н. Эфендиева к себе и напомнил, как встреча с ним повлияла на мою судьбу. Да, прошло уже 30 лет, но я очень горячо поблагодарил его, а он скромно ответил: «Это был мой долг». Намик Эфендиев живет в моей памяти как бесконечно преданный своей профессии бескорыстный человек». В гуще событий …В мае 1989 года на глубоководной морской стационарной платформе №2 месторождения имени 28 апреля (сейчас - 28 Мая) на Каспии произошел взрыв. Возник пожар, который длился более девяти дней. По имеющимся данным, горели сразу шесть высокодебитных скважин. Такое событие, да еще и на стратегически важном объекте, на котором добывалось около 75% нефти Азербайджана, приравнивалось к ЧП не просто республиканского - всесоюзного масштаба. К тушению пожара были незамедлительно привлечены силы Управления пожарной охраны МВД, а чиновники, ответственные за морские месторождения, думали, как предотвратить распространение огня во избежание еще большей катастрофы. Но кто-то из начальства анализировал ситуацию не в своем кабинете в ожидании оперативных сводок, а непосредственно на месте ЧП. Так, в один из дней туда вылетел вертолет, на борту которого находились сразу несколько ответственных лиц, в том числе первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР Леонид Филимонов и главный инженер Всесоюзного промышленного объединения «Каспморнефтегазпром» Намик Эфендиев – уже на тот момент известный далеко за пределами АзССР инженер-нефтяник и просто небезразличный человек, который не мог отсиживаться в рабочем кабинете, зная, что на кону нефтедобыча республики и жизни нефтяников. Он всегда искренне радел за свою профессию, свою страну, свой народ.

Из воспоминаний сына Н. Эфендиева, Руфата Эфендиева: «Было около четырех утра, когда раздался звонок. Я поднял трубку и услышал встревоженный голос дежурного ПО «Каспморнефть» Гулу муаллима: «Сынок, позови, пожалуйста, отца к телефону». В семье мы не любили ночных звонков, так как в большинстве случаев они были связаны с работой, с авариями на промыслах и гибелью людей. Начальники НГДУ и их замы, руководители участков прекрасно справлялись со своими обязанностями, но по поручению отца все проблемы незамедлительно доводились до его сведения, в любое время дня и ночи… Отец, получив краткую сводку о случившемся, немедленно начал записывать технологические показатели: падение давления, расход газа и т.д. Потом я услышал сухое: «Срочно пришлите за мной дежурную машину». А позже мы узнали, что горит стационарная платформа №2 месторождения «Гюнешли». Несмотря на прогрессирующий сахарный диабет, отец всегда был предан своему делу, работе, которой отдавал себя без остатка. Почти всегда привозил почту и, поужинав, читал и подписывал документы. Иногда до полуночи, выкуривая до 8-10 сигарет. На вопрос мамы, почему он работает на износ, отец обычно ничего не отвечал, но как-то произнес слова Назыма Хикмета: «…Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму?» Человек-легенда Вот каким запомнился Н. Эфендиев заместителю начальника отдела промышленности и энергетики Кабинета министров АР Аскеру Асланову, который ранее занимал должность ведущего инженера отдела добычи нефти и газа Всесоюзного промышленного объединения «Каспморнефтегазпром»: «Намик Эфендиев был настоящим инженером, самоотверженным нефтяником с широчайшим кругозором, который в своей работе умело соединял науку и практику. Он был очень требовательным к себе и окружающим, и умел принимать смелые решения».

А. Асланов подчеркнул, что Н. Эфендиев был уникальным в своем роде человеком, который мог в течение обычного рабочего дня обсудить новые проекты в НИИ, на местах исследовать проблемы на различных производственных участках в море, разработать долгосрочные программы деятельности, проанализировав текущую ситуацию, и суметь принять важные решения, ознакомившись с неисчислимым объемом информации и отчетами находящихся в его подчинении инженеров. «То, как он мог умещать весь этот огромный объем работы всего в один день, было чудом для тех, кто его знал», - рассказывает А. Асланов. При этом Н. Эфендиев всегда предпочитал работать с молодыми специалистами, верил в них и делал все возможное для повышения их профессионального уровня. «Однажды мы разместили в конструкторском бюро и машиностроительном заводе заказ на изготовление очень важного комплекса оборудования для нефтяной промышленности. А контроль над выполнением заказа поручили такому молодому инженеру, как я. Намик муаллим время от времени требовал от меня отчет, иногда звонил мне по телефону и говорил: «Готовься, сначала встретимся с проектировщиками, потом вместе поедем на завод, не забудь пригласить специалистов с производства», - вспоминает А. Асланов. Он также отметил, что Н. Эфендиев руководил первоначальными производственными работами, начатыми в рамках легендарного «Контракта века»: «К сожалению, ему не посчастливилось увидеть результат этого проекта, имеющего глобальное значение для Азербайджанской Республики. Однако многочисленные проекты, разработанные в нефтяной отрасли Азербайджана под непосредственным руководством Намика Эфендиева, до сих пор живут, увековечив тем самым память об этом уникальном человеке». Эталон инженера «Мне посчастливилось не один год работать под непосредственным руководством Намика Эфендиева и я безмерно горжусь этим. Ведь он был человеком, в котором гармонично сочетались такие качества, как любовь к своей работе, огромный профессионализм, прекрасные организаторские способности, высочайшая ответственность, невероятное добродушие и одновременно строгость, справедливость и любовь к своим подчиненным - на мой взгляд, качества, незаменимые для любого руководителя, - рассказывает бывший генеральный директор Национального аэрокосмического агентства (НАКА) Министерства оборонной промышленности Азербайджана, известный нефтяник, один из любимых учеников академика Азада Мирзаджанзаде, доктор технических наук, профессор, заслуженный инженер Азербайджана Алчын Ширин-заде. – Прошло очень много лет, но я еще не встречал подобных ему руководителей. Намик муаллим был по праву ЭТАЛОНОМ». По его словам, Н. Эфендиев очень любил и науку, и производство. Несмотря на огромную занятость, находил время для научной деятельности, вплотную общался с академиком Азадом Халиловичем Мирзаджанзаде, предпринимал все возможные шаги для использования инновационных разработок и изобретений школы А.Х. Мирзаджанзаде, что характеризовало его как человека, бесконечно влюбленного в свою профессию, постоянно стремящегося ее усовершенствовать. Кроме того, он с огромным удовольствием занимался подготовкой кадров – ему было не все равно, кто будет работать в нефтегазовой отрасли. «Все, кто так или иначе сталкивался по работе с Н. Эфендиевым, чему-то у него учились. В том числе я, который многое у Намика Гамидовича перенял и всегда с огромным успехом использовал в своей работе. Он обладал огромным трудолюбием, приходил на работу раньше всех, к 8:00, а иногда и раньше, а уходил позже всех, успевая проделать огромный объем работы, в том числе на промыслах. Так что учиться у него могли многие, и речь не только о профессии, ее нюансах, тонкостях, но и о подходе к работе, к ситуациям, к людям. Еще одна уникальная черта Н. Эфендиева – умение со всеми находить общий язык. И с подчиненными, и с руководством. Спорные ситуации возникали не раз, но Намик муаллим с блеском решал все задачи, неукоснительно следуя своему основному принципу – справедливости», - отмечает А. Ширин-заде. «Намик Гамидович заслуженно пользовался очень высоким авторитетом. К его мнению всегда прислушивались, - продолжает А.Ширин-заде. - При этом он никогда не боялся высказывать свое мнение, всегда на любых уровнях смело говорил об имеющихся недостатках и проблемах, чем вызывал еще большее уважение. При этом беспрекословным авторитетом Намик муаллим пользовался и у республиканского, и у московского руководства, которое поручило Намик муаллиму возглавить в рамках бизнес-конгресса переговоры с международными нефтяными компаниями BP, Amoco, Statoil, впоследствии подписавшими «Контракт века» с SOCAR и Азербайджаном. По-прежнему считаю Намика Эфендиева эталоном главного инженера и руководителя в нефтяной промышленности Азербайджана».