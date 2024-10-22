Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают, как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»

Амиль Салимов - первый азербайджанский депутат в Сейме Латвии. Но встретились мы с ним не в Риге, как можно было бы предположить, а в Таллине, куда 39-летний парламентарий от партии «Стабильность!» приехал, чтобы поддержать футбольную сборную Азербайджана в матче Лиги наций против эстонцев.

- В прошлом году сборная Азербайджана обыграла в Таллине эстонцев со счетом 2:0. На этот раз проиграла 1:3. Сильно разочарованы? - Большие победы начинаются с поражений. Футбол - это спорт, а в спорте бывают и проигрыши. Да, разумеется, мы сильно расстроились. Целым автобусом в составе 50 человек приехали из Риги в Таллин, чтобы поболеть за сборную Азербайджана. Конечно, огорчены. Но поражения тоже нужны, чтобы сделать выводы и вернуться еще сильнее. - В Эстонии функционирует созданная азербайджанцами мини-футбольная команда «Карабах», ставшая призером чемпионата Эстонии. Знаю, что Вы оказываете «Карабаху» поддержку. - Эту команду создали наши друзья. Прекрасный коллектив с большим потенциалом. Они часто приезжают в Латвию. Всегда стараемся ей помочь. Это наш долг. - В феврале этого года Вы стали депутатом латвийского парламента. Насколько сложным был Ваш путь в Сейм? - Еще в 2006 году мы создали в Латвии Молодежный центр азербайджанцев «Азери». Меня избрали его главой. Так я начал общественную деятельность. Со временем мне стали поступать предложения от различных политических партий о вступлении в их ряды. Но ни одна из них не была близка мне по духу. Позднее мы с группой единомышленников решили создать свою партию. Так в 2021 году появилась «Стабильность!». - Выборы в Сейм состоялись в октябре 2022 года. Как получилось, что депутатский мандат Вы получили через год с небольшим? - Начну с того, что на муниципальных выборах 2021 года мне не хватило 30 голосов, чтобы стать депутатом. А на парламентских выборах 2022 года я баллотировался в регионе Видземе - втором по величине в Латвии и самом сложном для нашей партии, так как там мало нашего электората. В Видземе от партии «Стабильность!» избралась моя коллега. Но в феврале этого года ввиду ряда обстоятельств я заменил ее в Сейме, будучи вторым в списке от нашей партии в регионе. Следующие выборы состоятся в 2026 году. Постараюсь закрепиться в парламенте.

- Сколько человек представляют «Стабильность!» в парламенте? - От нас в Сейме 10 депутатов. Это 10 процентов от всех мест в парламенте. Всего там представлены восемь партий. - Особенность вашей партии в том, что ее основной электорат - русскоязычные жители Латвии. - Не просто жители, а русскоязычные граждане Латвии, так как в стране проживают примерно 180 тысяч так называемых «неграждан», которые не имеют права голоса. Мы за то, чтобы было равноправие, уважение ко всем национальностям, проживающим в стране. Тем более, что русские - коренные жители Латвии. На последних выборах за нас проголосовали 65 процентов русскоязычных граждан и 35 процентов латышей. Второй показатель нас приятно удивил. Не ожидали такого большого количества голосов от не нашего электората. - Какова позиция Вашей партии в российско-украинском конфликте? - Мы за мир и незамедлительное дипломатическое урегулирование конфликта. «Стабильность!» за переговоры. Это наша изначальная позиция. В этом плане она отличается от видения действующей власти. Они готовы отдать последнее, чтобы поддержать Украину. С нашей точки зрения, к сожалению, это только усугубляет действующий конфликт. Латвия - слишком маленькая страна, чтобы заниматься урегулированием такого крупного конфликта между братскими народами. - По каким еще вопросам позиция партии «Стабильность!» кардинально расходится с другими партиями? - Мы не вступаем в коалицию, так как есть партии, которые поддерживают ЛГБТ. Наша партия за традиционные ценности. И я, как азербайджанец, поддерживаю это. Скажу больше: в Латвии я могу быть представлен только в партии «Стабильность!» и ни в какой иной. Ибо только тут я могу на высоком уровне представлять культуру и традиции Азербайджана. Я горжусь тем, что я - азербайджанец. Ни в коем случае не дам Азербайджан в обиду. Всегда буду защищать!

- На каком уровне находятся отношения между парламентами Латвии и Азербайджана? - У законодательных органов наших стран очень теплые отношения. Моя цель - развивать их и поднять на более высокий уровень. Я всегда стараюсь найти повод говорить об Азербайджане в Сейме. Я - первый чистокровный азербайджанец, ставший депутатом в Латвии. Хочу доказать, что мы, азербайджанцы, способны быть успешными и в политике, и в экономике, и в других сферах. С советских времен, чего уж тут скрывать, азербайджанцев в Латвии знают, как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип, показать азербайджанцев с иной стороны. - Сколько азербайджанцев сейчас проживают в Латвии? - Примерно 2500. Это не считая студентов и людей, приезжающих по работе. Это самая большая азербайджанская диаспора в странах Балтии. - Как в Латвии восприняли победу Азербайджана во второй Карабахской войне и освобождение оккупированных Арменией территорий? - Могу сказать, что Азербайджан стали уважать еще больше. Этой победой мы доказали, что способны вернуть свои земли. Несколько лет назад парламент Латвии официально признал, что территории Азербайджана были оккупированы. Поэтому события 2020 года были восприняты тут с пониманием. Конечно, в дни войны мы вели в Латвии информационную войну. Я выходил в прямые эфиры, рассказывал о сути конфликта, о том, что Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Все 44 дня мы вели планомерную работу. Азербайджан показал высокий профессионализм на поле боя. В мире очень мало стран, которые могут похвастаться таким успехом. И, конечно, на дипломатической арене президент Ильхам Алиев разнес армянскую дипломатию в пух и прах. - Кстати, насколько сильна в Латвии армянская диаспора? - Я бы не сказал, что она сильна. Несомненно, азербайджанская диаспора сильнее. - В латвийских СМИ Вас представляют как предпринимателя. Каким бизнесом Вы занимаетесь? - До прихода в парламент моей основной сферой деятельности была недвижимость. Строительство, покупка, продажа… - Вы родились в Латвии в 1985 году. Как получилось, что Ваши родители оказались в этой прибалтийской республике? - Мои мама и папа из Азербайджана. Отец в советское время служил в Латвии. После воинской службы вернулся в Азербайджан, женился. Но ему в Латвии так понравилось, что они с моей мамой решили переехать сюда на постоянное место жительства. Я и моя сестра, которая младше меня на два года, родились в Латвии. Я с родителями живу в Риге, а сестра проживает в Азербайджане.