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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

В России назвали Азербайджан «самым важным партнером»

23 октября 2024, 22:30 1242

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий назвал Азербайджан «самым важным партнером».

Об этом политик заявил, отвечая на вопрос российского журналиста о том, каким видит он будущее азербайджано-российских отношений.

«Братское и дружеское. Это самый наш стратегический, важный и надежный партнер», - сказал Слуцкий.

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