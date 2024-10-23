В России назвали Азербайджан «самым важным партнером»
23 октября 2024, 22:30 1242
Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий назвал Азербайджан «самым важным партнером».
Об этом политик заявил, отвечая на вопрос российского журналиста о том, каким видит он будущее азербайджано-российских отношений.
«Братское и дружеское. Это самый наш стратегический, важный и надежный партнер», - сказал Слуцкий.
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