USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Война в Украине может перерасти в Третью мировую

The Telegraph
23 октября 2024, 22:33 1376

Полномасштабное вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну в зависимости от того, какая реакция последует от мировых союзников Украины в ответ на отправку Северной Кореей своих военных на помощь РФ, пишет The Telegraph.

СМИ напомнило о том, что КНДР предварительно может отправить оккупантам на помощь около 11 тысяч военных. Это, по словам журналиста, "является последним и самым пугающим напоминанием" о том, что война идет не только между Россией и Украиной.

Поэтому вскоре другие страны по обе стороны войны могут последовать примеру Северной Кореи, в частности, Великобритания и Франция, которые раньше уже говорили о такой возможности.

"Теперь это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и — в меньшей степени — Китае понимают ставки. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины по НАТО", - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Южная Корея тоже может быть "втянута" в войну из-за растущей роли КНДР в союзничестве с Россией. Ранее Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь и артиллерийские снаряды, однако вскоре это может измениться. На чрезвычайном заседании Совета нацбезопасности высшие должностные лица Республики Корея пообещали усилить собственное участие в войне в Украине — в ответ на действия КНДР.

Известно, что Южная Корея продолжает быть одним из лидеров в производстве и экспорте вооружения — это касается и танков, и артиллерии. Тем не менее, в материале говорится, что Украина не должна "строить свою стратегию вокруг того факта, что Южная Корея больше оценивает последствия все более глобальной войны, чем страны НАТО".

Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Террорист в Анкаре взорвал сам себя видео; обновлено 20:50; фото
23 октября 2024, 20:50 13901
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…» все еще актуально
23 октября 2024, 13:58 9582
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
23 октября 2024, 18:46 5795
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
23 октября 2024, 13:35 7146
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
23 октября 2024, 04:47 11479
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 3820
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
23 октября 2024, 16:45 8481
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
23 октября 2024, 14:16 9753
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
23 октября 2024, 00:34 14279
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
23 октября 2024, 00:07 6861
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6938

ЭТО ВАЖНО

Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Террорист в Анкаре взорвал сам себя видео; обновлено 20:50; фото
23 октября 2024, 20:50 13901
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…» все еще актуально
23 октября 2024, 13:58 9582
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
23 октября 2024, 18:46 5795
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
23 октября 2024, 13:35 7146
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
23 октября 2024, 04:47 11479
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 3820
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
23 октября 2024, 16:45 8481
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
23 октября 2024, 14:16 9753
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
23 октября 2024, 00:34 14279
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
23 октября 2024, 00:07 6861
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6938
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться