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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Глава Пентагона рассказал, как закончится война в Украине

23 октября 2024, 23:11 999

Война в Украине закончится мирными переговорами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они (украинские власти) определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - отметил Остин после встречи с Папой Римским Франциском.

Ранее Остин заявлял, что Украина "способна победить Россию даже без разрешения бить по ее территории западными ракетами большой дальности". 

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