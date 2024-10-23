Глава Пентагона рассказал, как закончится война в Украине

Война в Украине закончится мирными переговорами, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они (украинские власти) определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но вы слышали, как я говорил и ранее, этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - отметил Остин после встречи с Папой Римским Франциском.

Ранее Остин заявлял, что Украина "способна победить Россию даже без разрешения бить по ее территории западными ракетами большой дальности".