Моди променял Путина на Шольца

Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября. Фотографию главы государства на трапе самолета выложил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Рандхир Джайсвал.

Моди принял участие в расширенном заседании саммита во вторник и в тот же день переговорил тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день премьер провел еще несколько двусторонних встреч и попрощался, передав руководство индийской делегацией главе МИДа Субраманьяму Джайшанкару.

Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина.