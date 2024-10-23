Мелони пригласила Эрдогана в Италию

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Италию в первой половине 2025 года для участия в новой сессии итало-турецкого межправительственного саммита.

Во время телефонного разговора Мелони и Эрдоган сосредоточили внимание на прочности двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения работы по дальнейшему закреплению стабильно растущей тенденции в торговле, говорится в заявлении итальянского правительства.

Подтверждая право Израиля на самооборону, Мелони, тем не менее, подчеркнула необходимость увеличения гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Лидеры также подчеркнули общую приверженность призыву к прекращению огня в Газе и Ливане.

«Что касается последнего, Мелони подчеркнула решающую роль, которую играют Временные силы ООН в Ливане, и необходимость постоянного обеспечения безопасности этой миссии», - говорится в заявлении.

В свою очередь, управление по связям с общественностью Турции сообщило, что Эрдоган «высоко оценил реакцию Рима на агрессию Израиля в регионе, подчеркнув решительные усилия Турции по установлению мира на Ближнем Востоке».

Он также сказал Мелони, что поддержка Рима укрепит позиции Анкары в усилиях ООН по прекращению продажи оружия Израилю.

«Президент Эрдоган подчеркнул важность совместных действий международного сообщества для прекращения израильской агрессии и отметил, что поддержка Италией инициативы Турции в ООН по прекращению продажи оружия Израилю укрепит эти усилия», - говорится в заявлении.

Эрдоган добавил, что «нападения Израиля на палестинские территории, включая Газу, а также его нападения на Ливан и находящихся там миротворцев ООН неприемлемы».