Вялая реакция США на отправку солдат КНДР в Украину

США обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. С таким утверждением выступил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России», — сказал представитель Белого дома.

При этом Кирби уточнил, что «США не обладают информацией о том, будут ли находящиеся в России военные из Северной Кореи участвовать в военных действиях в Украине».

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что Северная Корея отправила в Россию порядка 12 тысяч военных. Утверждалось, что среди этих солдат есть силы специального назначения.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявлял об имеющихся у Киева данных, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек готовят к участию в войне на стороне России.