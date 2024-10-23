А другой Махмудов заработал 24 миллиона долларов всего за 4 месяца

На фоне продолжающегося расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами Испании против детей бывшего главы ликвидированного Министерства национальной безопасности Эльдара Махмудова, в зарубежных СМИ появляется информация об еще одном нашем скандальном соотечественнике – однофамильце экс-главы МНБ Азербайджана. В интернет-ресурсах, специализирующихся на криптовалютах, активно обсуждается персона некоего Мурада Махмудова, который благодаря инвестициям в мемкоины сумел всего за четыре месяца заработать 24 миллиона долларов. На основании чего в криптовалютном сообществе многие уверены, что наш соотечественник занимается рыночными манипуляциями.

Что такое мемкоин и как он появился? Как пишет российское издание РБК, мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не обладающая фундаментальной ценностью и созданная в основном ради шутки или заработка на изменении ее курса. Часто создатели подобных криптовалют заранее заявляют, что не намерены развивать проект. Тем не менее, учитывая, что только за последние шесть месяцев средняя доходность мемных токенов составила свыше 2400 процентов, пользователи продолжают их покупать, надеясь получить за короткий срок огромную прибыль. Новая волна популярности мем-токенов началась в 2024 году, когда пользователи стали массово запускать такие криптовалюты на блокчейне Solana. Dogecoin (DOGE), являющийся основоположником сектора мемных токенов, был выпущен в 2014 году. Его логотипом стала собачка сиба-ину по кличке Кабосу. Создатели сразу предупредили, что эта криптовалюта не имеет никакого смысла, и вскоре после запуска продали все свои токены. Тем не менее популярность Dogecoin продолжала расти, а вокруг него сформировалось такое представительное сообщество, что внимание на этот проект обратил даже Илон Маск.

Dogecoin стал прародителем множества «собачьих» токенов. Например, второе место по капитализации среди всех мемных криптовалют занимает монета Shiba Inu (SHIB), которая создавалась, чтобы обойти DOGE по рыночной оценке. В какой-то момент SHIB это удалось, но затем Dogecoin вернул себе лидерство. Среди других популярных на данный момент мемных токенов, отсылающих к Dogecoin, можно назвать монеты с использованием логотипов с собаками породы сиба-ину dogwifhat (WIF), Bonk (BONK) и Floki (FLOKI). В первом случае речь идет о собаке в шляпе, второй токен отсылает нас к мему «бонк», на котором сиба-ину по кличке Чим бьет другую собаку битой, а название третьего токена отсылает нас к щенку Илона Маска по кличке Флоки. По данным на июль 2024 года, общая рыночная капитализация только вышеперечисленных «собачьих» токенов превысила 33,7 миллиарда долларов, а суточные объемы торгов каждой из этих криптовалют составляли от 154 до 407 миллионов долларов. Еще один популярный мемный токен, выделяющийся среди множества других с логотипом сиба-ину, — это Pepe (PEPE). Он был запущен весной 2023 года и сразу стал стремительно набирать популярность. В первые же сутки после начала торгов цена этого токена выросла на 900 (!!) процентов, менее чем за три недели его рыночная капитализация превысила 1,6 миллиарда долларов, а к июлю 2024 года она уже составляла 4,7 миллиарда долларов. Мало того, по суточным объемам торгов PEPE даже обошел Dogecoin — 494 против 407 миллионов долларов.

Следует отметить, что токены-мемы подвержены высоким ценовым колебаниям. Их котировки манипулятивны, поскольку значительная часть монет находится в руках у узкого круга лиц, которые могут управлять их стоимостью. Не случайно эксперты в основном отказываются анализировать сферу «мемных» токенов. Крупнейшие по капитализации активы, о которых говорилось выше, больше подвержены влиянию общих ценовых движений рынка, и в том числе биткоина. При этом активы с низкой рыночной оценкой крайне непредсказуемы. Если говорить о новых проектах, то практически невозможно предугадать, какой из них выстрелит. На блокчейне Solana каждый день появлялось свыше тысячи мемных токенов, причем подавляющее большинство не показали роста, а потому они так и остались бесполезными. Кто такой Мурад Махмудов? Как пишет издание Datawallet.com, специализирующееся на рынке криптовалют, Мурад Махмудов - неоднозначная криптовалютная фигура, прошедшая путь от биткоин-максимализма до превращения в топовую монету-мем. Ранее Мурад был аналитиком одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs и IТ-директором Adaptive Capital - фонда, обанкротившегося в марте 2020 года после потерь во время обвала биткоина. По информации Datawallet.com, Мурад начал покупать биткоины в 2013 году и спустя шесть лет учредил криптовалютный хедж-фонд Adaptive Capital. Затем наш земляк изменил стратегию и стал вкладывать деньги в токены-мемы. Эта тактика оказалась успешной и позволила Мураду заработать десятки, если не сотни миллионов долларов.

Недавно Махмудов вновь привлек внимание криптовалютного мира, начав публиковать списки, в которых указывает свои любимые токены, основываясь, как правило, на их меметической ценности в сообществе и распределении по кошелькам. Криптокошельки Мурада Махмудова, в которых в монетах-мемах хранилось более 26 миллионов долларов, обнаружил расследователь сайта ZachXBT, специализирующегося на выявлении подозрительной деятельности в криптовалютной индустрии. Анализ ZachXBT связал с Мурадом Махмудовым сразу одиннадцать кошельков на блокчейнах Ethereum и Solana. Так, один из кошельков приобрел 7,5 миллионов MINI всего за час до того, как Мурад публично рекомендовал эту монету в июле 2024 года, что подчеркивает потенциальный конфликт между активностью махмудовского кошелька и призывами к покупке монет-мемов. Исследователи ZachXBT предупредили, что Махмудов может использовать свое влияние на рынке криптовалют для увеличения стоимости собственных мемкоинов. Выступая на конференции Token2049 в Сингапуре, Мурад Махмудов рассказал о своем целенаправленном подходе к выявлению перспективных мемов и культурных монет. К примеру, он поделился набором ключевых критериев, которыми руководствуется в своей инвестиционной стратегии, сделав акцент на силе криптовалютного сообщества и долгосрочной устойчивости. Крупнейшей текущей позицией Мурада Махмудова является платформа SPX6900 (SPX), которая всего за четыре месяца превратила инвестицию в размере 387 тысяч долларов в 23,6 миллиона долларов. Махмудов также владеет более чем одним миллионом долларов в других монетах-мемах, таких как APU и MINI, как бы подтверждая свою веру в грядущий суперцикл монет-мемов.