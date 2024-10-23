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Байден: «Это напоминание Путину»

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Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты предоставят Украине 20 миллиардов долларов в виде кредитов. Они будут погашены за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

«Другими словами, Украина может получить помощь, в которой она нуждается сейчас, без обременения налогоплательщиков. Эти кредиты поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за вред, который они наносят», – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что этим летом возглавлял усилия, направленные на то, чтобы объединить страны G7 для предоставления Украине 50 миллиардов долларов в рамках Чрезвычайной программы ускорения поступлений в бюджет, подкрепленной доходами от иммобилизованных российских суверенных активов.

По словам Байдена, после вторжения России в Украину страны G7 приняли «решительные меры для ареста российских суверенных активов» и обязались, что эти активы будут оставаться арестованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который нанесла Украине.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Россия не победит в войне: «Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину, что мир объединился вокруг Украины – и Соединенные Штаты, и наши партнеры по G7 будут продолжать стоять с ней на каждом шагу».

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