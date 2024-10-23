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Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?

главный вопрос
Жаля Агазаде, собкор
00:54 829

Дабы не выплачивать компенсации пострадавшим предпринимателям после пожара, произошедшего пять лет назад, Азай Мохнатов, владелец строительного рынка EuroHome, расположенного в Бинагадинском районе Баку неподалеку от трассы Баку - Сумгаит, объявил себя «банкротом».

Этот факт стал достоянием гласности в ходе судебных разбирательств между Мохнатовым и пострадавшими.

Пожар на рынке строительных материалов EuroHome произошел 10 декабря 2019 года и длился около трех часов. В результате пострадали десять человек и порядка ста магазинов строительных товаров.

Следует отметить, что Азай Мохнатов считается достаточно крупным бизнесменом и почти олигархом, ведь помимо упомянутого рынка, он является президентом группы компаний AF Holding и ООО Ugur-97, а также владельцем бакинского отеля AF Hotel Aqua Park.

Азай Мохнатов, будучи учредителем компании EuroHome, предоставил Бинагадинскому районному суду договор, в котором утверждалось, что еще до пожара он одолжил своей же компании 500 тысяч манатов

Пожар в EuroHome нанес многомиллионные убытки арендаторам помещений в торговом центре. Согласно решению суда, вынесенному несколько лет назад, Мохнатову было предписано выплатить пяти пострадавшим от пожара предпринимателям полтора миллиона манатов. Однако это решение так и осталось на бумаге, поскольку пострадавшие по сей день не получили ни одного маната.

И вот недавно бывшие арендаторы подали иск с требованием о возмещении ущерба посредством имущества ООО EuroHome. Но в ходе судебного процесса выяснилось, что в период расследования обстоятельств пожара все имущество компании EuroHome было продано… самому Азаю Мохнатову, причем по цене значительно ниже рыночной.

Исполнение решения суда о выплате компенсации пострадавшим было поручено Исполнительному отделу Бинагадинского района. Однако в постановлении начальника этой структуры Ильхама Гасанова и исполнителя Мухаммеда Гарагёзова указано, что ООО EuroHome является банкротом и что у компании на данный момент нет имущества, которое можно было бы использовать для выплаты компенсаций пострадавшим.

Согласно следственным документам, Азай Мохнатов, будучи учредителем компании EuroHome, предоставил Бинагадинскому районному суду договор, в котором утверждалось, что еще до пожара он одолжил своей же компании 500 тысяч манатов. Причем 200 тысяч из суммы долга так и не получил, а потому требует их возврата.

Компенсацию за возгорание получил только владелец рынка, а пострадавшим предпринимателям, образно выражаясь, остался лишь дым от пожара

И вот недавно Гюнель Аббасова, судья Бинагадинского районного суда, вынесла решение, согласно которому компания должна вернуть Мохнатову долг. После чего между Азаем Мохнатовым и его собственной компанией ООО EuroHome было подписано мировое соглашение, в рамках которого предприниматель в обмен на долг в 200 тысяч манатов получил участок земли площадью почти в 4 гектара, а также имущественный комплекс площадью 4.000 квадратных метров, на котором был расположен торговый центр.

Таким образом, компенсацию за возгорание получил только владелец рынка, а пострадавшим предпринимателям, образно выражаясь, остался лишь дым от пожара.

Как стало известно редакции haqqin.az, пострадавшие подали апелляцию, в которой требуют от судебных инстанций разобраться, почему территория площадью в четыре гектара, стоящая десятки миллионов манатов, была оценена всего в 200 тысяч.

Также в начале этого года иск против Азая Мохнатова и его сына Агиля Мохнатова подало ООО Azsığorta. Судебное разбирательство касается неких обязательств, связанных с гражданскими правонарушениями, детали которых пока не разглашаются.

Известно лишь, что причиной иска Azsığorta стали споры, связанные с признанием неплатежеспособными ряда юридических и физических лиц.

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