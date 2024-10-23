Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?

Дабы не выплачивать компенсации пострадавшим предпринимателям после пожара, произошедшего пять лет назад, Азай Мохнатов, владелец строительного рынка EuroHome, расположенного в Бинагадинском районе Баку неподалеку от трассы Баку - Сумгаит, объявил себя «банкротом». Этот факт стал достоянием гласности в ходе судебных разбирательств между Мохнатовым и пострадавшими. Пожар на рынке строительных материалов EuroHome произошел 10 декабря 2019 года и длился около трех часов. В результате пострадали десять человек и порядка ста магазинов строительных товаров. Следует отметить, что Азай Мохнатов считается достаточно крупным бизнесменом и почти олигархом, ведь помимо упомянутого рынка, он является президентом группы компаний AF Holding и ООО Ugur-97, а также владельцем бакинского отеля AF Hotel Aqua Park.

Пожар в EuroHome нанес многомиллионные убытки арендаторам помещений в торговом центре. Согласно решению суда, вынесенному несколько лет назад, Мохнатову было предписано выплатить пяти пострадавшим от пожара предпринимателям полтора миллиона манатов. Однако это решение так и осталось на бумаге, поскольку пострадавшие по сей день не получили ни одного маната. И вот недавно бывшие арендаторы подали иск с требованием о возмещении ущерба посредством имущества ООО EuroHome. Но в ходе судебного процесса выяснилось, что в период расследования обстоятельств пожара все имущество компании EuroHome было продано… самому Азаю Мохнатову, причем по цене значительно ниже рыночной. Исполнение решения суда о выплате компенсации пострадавшим было поручено Исполнительному отделу Бинагадинского района. Однако в постановлении начальника этой структуры Ильхама Гасанова и исполнителя Мухаммеда Гарагёзова указано, что ООО EuroHome является банкротом и что у компании на данный момент нет имущества, которое можно было бы использовать для выплаты компенсаций пострадавшим. Согласно следственным документам, Азай Мохнатов, будучи учредителем компании EuroHome, предоставил Бинагадинскому районному суду договор, в котором утверждалось, что еще до пожара он одолжил своей же компании 500 тысяч манатов. Причем 200 тысяч из суммы долга так и не получил, а потому требует их возврата.