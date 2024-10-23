USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Названы противники вступления Украины в НАТО

01:08 489

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран - членов Альянса, пишет Politicо.

Издание отмечает, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств. А еще странами, выступающими против, являются Испания, Бельгия и Словения. «Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», – сказал один из официальных лиц НАТО.

Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 7298
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы
23 октября 2024, 21:52 2388
Турция бьет по Сирии и Ираку: Ответ на теракт в Анкаре
Турция бьет по Сирии и Ираку: Ответ на теракт в Анкаре новость дополнена; видео
01:32 1006
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
23 октября 2024, 14:16 10360
Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Террорист в Анкаре взорвал сам себя видео; обновлено 20:50; фото
23 октября 2024, 20:50 15202
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…» все еще актуально
23 октября 2024, 13:58 10074
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
23 октября 2024, 18:46 6445
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
23 октября 2024, 13:35 7462
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
23 октября 2024, 04:47 11773
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 4092
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
23 октября 2024, 16:45 8725

ЭТО ВАЖНО

Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 7298
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы
23 октября 2024, 21:52 2388
Турция бьет по Сирии и Ираку: Ответ на теракт в Анкаре
Турция бьет по Сирии и Ираку: Ответ на теракт в Анкаре новость дополнена; видео
01:32 1006
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
23 октября 2024, 14:16 10360
Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Террорист в Анкаре взорвал сам себя видео; обновлено 20:50; фото
23 октября 2024, 20:50 15202
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…» все еще актуально
23 октября 2024, 13:58 10074
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
Варданян попросил, бакинский суд не разрешил
23 октября 2024, 18:46 6445
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция; все еще актуально
23 октября 2024, 13:35 7462
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси; все еще актуально
23 октября 2024, 04:47 11773
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 4092
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани видео; обновлено 16:45
23 октября 2024, 16:45 8725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться