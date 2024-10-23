Названы противники вступления Украины в НАТО

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран - членов Альянса, пишет Politicо.

Издание отмечает, что во главе стран, выступающих против этой идеи, находятся США и Германия - два крупнейших сторонника Киева, которые боятся оказаться втянутыми в прямую войну с Россией.

Кроме того, против этого выступают также Словакия и Венгрия, но из-за пророссийской линии их правительств. А еще странами, выступающими против, являются Испания, Бельгия и Словения. «Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», – сказал один из официальных лиц НАТО.