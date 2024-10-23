Кыргызстан выразил обеспокоенность России
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Кыргызстан обеспокоен проблемами трудовых мигрантов в России, заявил спикер парламента республики Нурланбек Шакиев на встрече с российским послом Сергеем Вакуновым в Бишкеке.
Шакиев отметил трудности, с которыми сталкиваются мигранты при пересечении границы и в трудовой деятельности.
Вакунов подтвердил готовность работать над предложениями для улучшения ситуации.
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