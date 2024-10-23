О проблемах в нашем здравоохранении

Представляем вашему вниманию первую публикацию нового автора haqqin.az. Статьи Ульви Мирзоева будут публиковаться под рубрикой «колонка доктора Мирзоева». Краткая информация об авторе Ульви Мирзоев – опытный кардиолог и руководитель в сфере здравоохранения. В настоящее время возглавляет Медицинский центр Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и является президентом Азербайджанского общества кардиологов. Его впечатляющий образовательный путь включает обучение в таких престижных учреждениях, как Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), Оксфордский университет, Гарвардская медицинская школа и Франкфуртская школа финансов и менеджмента. Ульви Мирзоев активно работает над улучшением системы здравоохранения в Азербайджане, внедряя передовые методы и стандарты на основе международного опыта. Его знания в области экономики здравоохранения, качества и безопасности медицинской помощи позволяют ему эффективно развивать как клинические, так и организационные аспекты системы.

*** В Азербайджане, как и в других странах, система здравоохранения сталкивается с важными вызовами, которые нужно решать, чтобы гарантировать доступ к качественной медицинской помощи для всех. В нашей стране сделано немало для развития системы здравоохранения, и с каждым днем мы движемся вперед. Однако, несмотря на достигнутый прогресс, предстоит еще много работы. Важно помнить, что на этом пути необходимо избегать ошибок, которые допускались в других системах здравоохранения. Нам следует извлечь позитивные уроки из мирового опыта, избавиться от всех видов неэффективности, ненужных расходов и недобросовестных практик. Только таким образом мы сможем построить устойчивую и качественную систему здравоохранения будущего. О проблемах Одной из основных проблем нашей системы является акцент на количество оказанных услуг, а не на их качество. Например, количество приемов врачей или проведенных операций может выглядеть внушительно, но это не всегда говорит о реальных результатах лечения. Важно ориентироваться на то, насколько хорошо пациент восстанавливается после лечения, какие результаты оно приносит в долгосрочной перспективе, а не просто считать выполненные процедуры. Еще одна проблема – реактивный подход к лечению. Это означает, что мы чаще всего начинаем лечить пациента, когда болезнь уже прогрессировала. В идеале система должна быть нацелена на профилактику – то есть предотвращать болезни на ранних стадиях, до того, как они начнут серьезно угрожать здоровью. Это особенно важно для хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, которые легче контролировать, если начинать лечение заранее.

Наконец, существует проблема неравенства в доступе к качественной медицинской помощи. В Баку и крупных городах люди могут получить более квалифицированную помощь и доступ к современному оборудованию. В то же время в отдаленных регионах таких возможностей меньше, что создает значительный дисбаланс. Барьеры экономические и социальные Экономические факторы тоже играют огромную роль в доступности здравоохранения. До недавнего времени многие пациенты просто не могли позволить себе дорогостоящие обследования и лечение, особенно когда речь шла о сложных и хронических заболеваниях. Это приводило к явлению, известному в мировой системе здравоохранения как «катастрофические расходы на здоровье». Этот термин описывает ситуацию, когда расходы на медицинские услуги настолько велики, что они ставят семьи на грань финансового краха. Однако с введением обязательного медицинского страхования в Азербайджане эта проблема в основном решена. Финансовые барьеры в доступе к медицинской помощи существенно уменьшились, и теперь люди имеют доступ к необходимому лечению без страха перед огромными счетами. Эта социальная политика позволила снять значительную часть финансовой нагрузки с населения. Тем не менее, хотя система справляется с проблемой доступности, нам еще предстоит пройти долгий путь в улучшении качества медицинских услуг. Для этого необходимо внедрить модели вознаграждения и финансирования, которые будут учитывать качество оказанной помощи, а не только ее объем. Чтобы улучшить нашу систему, необходим комплексный подход, который затронет сразу несколько направлений.

Ориентируемся на качество, а не на количество Вместо того чтобы считать количество процедур, нужно фокусироваться на том, насколько успешно врачи помогают пациентам. Это значит, что врачи должны оцениваться по качеству их работы и результатам лечения, например, по тому, насколько хорошо пациент восстанавливается после операции или проходит лечение. Профилактика и проактивный подход Нам нужно перестать лечить болезни только тогда, когда они уже развились. Вместо этого мы должны сосредоточиться на профилактике и раннем выявлении заболеваний. Это может быть сделано через скрининговые программы, которые помогут обнаруживать болезни на ранних стадиях. Например, регулярные проверки здоровья могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и других серьезных состояний. Медицинские технологии и инновации Внедрение цифровых технологий в медицину, таких как электронные медицинские карты и телемедицина, может значительно упростить жизнь и врачам, и пациентам. Это позволит быстрее получать медицинскую помощь, а пациентам в отдаленных регионах не придется ехать в столицу для консультаций с квалифицированными специалистами. Равный доступ к медицине Чтобы улучшить качество медицинской помощи в регионах, нужно создавать специализированные медицинские центры. Эти центры будут предоставлять услуги высокого уровня и оснащаться современным оборудованием. Таким образом, люди смогут получать качественное лечение не только в Баку, но и в других частях страны.