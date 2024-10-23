Орбан: «Запад хочет навязать нам мигрантов и отдать наших детей гендерным активистам»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что исполнительная власть Европейского союза пытается свергнуть его правительство и навязать Будапешту «марионеточную» администрацию, сравнив свой протест с антисоветским восстанием 1956 года, передает Reuters.

Орбан выступил перед сторонниками в годовщину восстания против советского господства, которое было подавлено Красной Армией. Венгерский премьер, который неоднократно вступал в конфликт с лидерами ЕС, последний раз в Европарламенте в начале этого месяца, заявил, что его суверенная политика в отношении войны в Украине и миграции неприемлема для Брюсселя.

«Мы знаем, что они хотят втянуть нас в войну (в Украине), что они хотят навязать нам своих мигрантов... и передать наших детей гендерным активистам, - сказал он в своей речи со сцены, установленной в будапештском парке Милленарис. - Мы знаем, что у них на уме марионеточное правительство, партию, которую они хотят навязать нам», - сказал Орбан, имея в виду партию «Тиса» лидера оппозиции Петера Мадьяра.

Орбан обвинил Мадьяра в том, что он «пригласил незнакомцев помочь ему в борьбе с венграми».

При этом Орбан не объяснил, каким образом Европейская комиссия якобы стремилась свергнуть его правительство и установить марионеточную администрацию, и не привел никаких доказательств какой-либо политики или заявлений ЕС в поддержку таких обвинений. В свою очередь, представитель Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, отказался комментировать высказывания Орбана.