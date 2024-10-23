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Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...

Знаменитый клуб из Амстердама в гостях у «Карабаха»
Отдел спорта
02:22 646

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 3-го тура основной стадии Лиги Европы между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и амстердамским «Аяксом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Николасом Уолшем.

Знаменитый нидерландский клуб прилетел в Баку во вторник вечером. При прохождении паспортного контроля возникли проблемы у итальянского защитника Даниэле Ругани. В визе была неверно отмечена его дата рождения. В результате футболисту «Аякса» пришлось несколько часов провести в аэропорту, пока проблема была улажена. Ругани рассказал, что, коротая время, он даже разлегся на полу в зоне ожидания и немного поспал.

«Карабах» проиграл в первых двух матчах основной стадии - в гостях английскому «Тоттенхэму» (0:3) и дома шведскому «Мальме» (1:2). Перед 3-м туром «Карабах» занимает 34-е место среди 36 команд.

У «Аякса» дела идут явно получше: 4 очка и 8-е место в текущей турнирной таблице. Сначала голландцы разгромили дома турецкий «Бешикташ» (4:0), а затем сыграли на выезде вничью с чешской «Славией» (1:1).

«Карабах» провел в еврокубках четыре матча с командами из Нидерландов. Во всех играх соперником был «Твенте». В Лиге Европы сезона 2009/10 голландцы были сильнее по сумме двух матчей - 3:1, 0:0. А спустя пять лет уже «Карабах» прошел клуб из города Энсхеде благодаря голу на выезде - 0:0, 1:1.

«Аякс» с азербайджанскими командами никогда не играл.

Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...
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