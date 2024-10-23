Дамаск под ударом
Сирийские государственные СМИ сообщают об ударах израильских ВВС в Дамаске.
«Целью израильской агрессии стало жилое здание в (центральном) районе Кафр Суса в Дамаске», - передает агентство SANA.
Подробностей агентство не приводит.
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате атаки есть убитые. Сирийские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Хомса.
Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских атак один сирийский военный погиб, семеро были ранены. Подробности уточняются.
Власти Израиля эту информацию не комментируют.