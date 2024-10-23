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Дамаск под ударом

08:46 903

Сирийские государственные СМИ сообщают об ударах израильских ВВС в Дамаске.

«Целью израильской агрессии стало жилое здание в (центральном) районе Кафр Суса в Дамаске», - передает агентство SANA.

Подробностей агентство не приводит.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате атаки есть убитые. Сирийские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Хомса.

Министерство обороны Сирии заявило, что в результате израильских атак один сирийский военный погиб, семеро были ранены. Подробности уточняются.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

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