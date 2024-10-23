Пашинян прилетел в Казань на саммит БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает ТАСС.

Армянский премьер примет участие в мероприятиях заключительного дня саммита.

Накануне Пашинян заявил, что его участие в саммите БРИКС в Казани важно для Армении, так как повестка саммита напрямую касается интересов страны.

Саммит БРИКС начался в Казани 22 октября и завершится вечером 24 октября. В саммите принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.