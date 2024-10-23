Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут

В Бинагадинском районе Баку массово засыхают деревья. Речь идет об уникальных оливковых рощах, расположенных в 9-м микрорайоне. В этом году после многочисленных жалоб местных жителей одна из них была полностью благоустроена – территорию заасфальтировали, обновили водопровод, установили фонарные столбы, скамейки, мусорные урны… Вот только спасти оливковые деревья, похоже, так и не удалось. Обычно эти деревья цветут в мае-июне, а сами оливки созревают в октябре-ноябре. Но сегодня на большинстве деревьев нет не только плодов, но даже листьев. Большинство деревьев умирает.

Пожилой житель микрорайона отметил в беседе с haqqin.az, что уже не помнит, когда в последний раз плодоносили деревья в парке. Он вспоминает, что в советские времена люди зарабатывали на сборе оливок. По его словам, проблем с водой нет, на протяжении года деревья регулярно поливали, но они продолжают сохнуть потому, что больны… «Раньше оливки в этой роще собирали целыми бригадами, - вспоминает он. - Этот участок охраняли, убирали и поливали. Да, этот парк отремонтировали, установили скамейки, сделали удобные прогулочные дорожки. Но зачем нужен парк, если в нем нет зелени? Тут посадили какие-то искусственные деревья, лишь бы снаружи это выглядело красиво…» Чуть дальше, на противоположной стороне дороги, есть еще одна оливковая роща, расположенная на территории вилл. И здесь мы увидели сплошь высохшие деревья, доживающие последние дни. Они производят поистине жалкое впечатление, деревья может повалить любой порыв ветра.

На нескольких участках размещены объявления, напоминающие о наличии подземных кабелей, в некоторых местах видны следы костров — вероятно, жгли кустарники, чтобы очистить территорию. И хотя на обочине установлены контейнеры для бытовых отходов, мусор разбросан везде, куда ни глянь. Работник расположенного неподалеку похоронного бюро говорит, что мусорят, в основном, гуляющие по парку, которые бросают бутылки, пакеты и бытовые отходы прямо на землю. По его словам, деревья никто не поливает, влагой их обеспечивают нечастые дожди… «Я работаю здесь уже два года, но деревья всегда были в таком состоянии, - говорит он. - Листьев на них нет, плодов тоже. Никогда не видел, чтобы их поливали». Жительница Бинагади Наджиба Мамедова вспоминает, что немногочисленные оливковые деревья вдоль дороги всегда давали обилие плодов. Но, по ее словам, зеленая зона в микрорайоне сокращалась с каждым годом, и чем меньше становилось деревьев, тем больше всевозможных построек. «Раньше здесь была большая оливковая роща, - говорит Наджиба. – Но за последние десять лет понастроили виллы, дома и торговые ларьки. Магазины открывают даже на тротуарах!..»