В небе над Кореей истребители, беспилотники...

Республика Корея и США проводят учения авиации Freedom Flag с привлечением около 110 самолетов, включая малозаметные истребители F-35. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-воздушные силы Республики Корея.

Тренировки начались 21 октября и продолжатся до 1 ноября. Южная Корея задействует истребители F-35A, F-15K, американская сторона - F-35B и F-16, а также беспилотные летательные аппараты MQ-9. В течение первой недели военные США и Республики Корея сосредоточатся на составлении планов миссий, на второй неделе будут отрабатываться огневая поддержка с воздуха и оборонительные маневры авиации.

«Впервые состоится совместный полет» истребителей и беспилотников, передает Yonhap. К учениям присоединится австралийский транспортный самолет-заправщик KC-30A. Планируется, что в рамках тренировок он дозаправит в воздухе южнокорейский истребитель.