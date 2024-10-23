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Казахстан не будет помогать России обходить санкции

10:08 602

Астана против использования территории Казахстана для обхода санкций против России, хотя не поддержала эти ограничения. Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил дипломат.

По его словам, позиция Астаны «известна и понятна» всем заинтересованным сторонам и к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе. Василенко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обхода санкций не происходило, поскольку республика «не желает введения вторичных санкций». Он также отметил, что в двусторонних отношениях между Астаной и Москвой «проблем нет», но существуют «разные вопросы», поскольку сами по себе отношения двух соседних государств «очень разнообразны».

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин говорил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции, но соблюдает их, «потому что это выгодно с экономической точки зрения». «У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим», — пояснял Жумангарин. В то же время вице-премьер отметил, что из-за введенных США и ЕС санкций в отношении России в Казахстане уже оказались разорваны многие логистические и торговые цепочки. В то же время западные правительства мало что сделали для того, чтобы компенсировать стране издержки, которые она понесла от антироссийских санкций, подчеркивал Жумангарин.

В апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль за передвижением товаров через границу ЕАЭС, а в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции.

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