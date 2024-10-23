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Террорист в Анкаре взорвал сам себя
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Террорист в Анкаре взорвал сам себя

Женщины подожгли офис «Единой России»

10:18 759

В Перми в ночь на 24 октября две женщины бросили «коктейли Молотова» на территорию регионального отделения партии «Единая Россия». Возник пожар на площади около 40 квадратных метров, сообщило управление МЧС по региону. Здание частично обрушилось.

При поджоге, пишут российские СМИ со ссылкой на очевидцев, сфотографировавших поджог, на одной из женщин загорелась одежда, но ее успела потушить другая поджигательница. По одной из версий, устроившие поджог могли выполнять указания телефонных мошенников.

В свою очередь первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, пишет местное издание 59.ru, связал поджог с отправкой гуманитарного груза, о котором рассказали в эфире федерального телеканала. «Если сложить два и два, то это месть», — заявил он.

Подозреваемых в поджоге разыскивают, их личности, по данным 59.ru, пока не установлены.

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