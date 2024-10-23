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Харрис считает Трампа «фашистом». Экс-президент ответил ей: «Извращенный мозг»

10:34 278

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что считает своего соперника — республиканца Дональда Трампа — «фашистом». Харрис утвердительно ответила на соответствующий вопрос, заданный одним из зрителей программы на телеканале CNN.

«Да, считаю, — сказала Харрис. — И также считаю, что людям, которые лучше всего знают его с этой стороны, следует доверять».

Вероятно она имела в виду бывших высокопоставленных госчиновников, работавших с Трампом и давших ему соответствующую характеристику. Среди них глава аппарата Трампа Джон Келли и генерал Марк Милли, который был главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США во время президентства Трампа.

Трамп, комментируя выступление Харрис, заявил, что у его соперницы «извращенный мозг» и она все больше «поднимает градус риторики», написал кандидат в президента США в своей соцсети Truth Social. «Она все поднимает градус своей риторики, дошла уже до того, что назвала меня Адольфом Гитлером и всем прочим, что там приходит в ее извращенный мозг», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сам Трамп за глаза называл Харрис «товарищ Камала Харрис» и угрозой американской демократии и и обвинял ее в намерениях проводить радикально левую политику.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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