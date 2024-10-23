«Выполнить свой исторический долг»: Оджалан готов призвать курдов сложить оружие

В среду состоялась первая за последние 3,5 года встреча Оджалана с одним из его родственников - его посетил племянник Омер Оджалан. Минюст Турции разрешил встречу, она продлилась около двух часов. Последний подобный визит состоялся в августе 2019 года, когда Оджалана посетил его брат Мехмет. С того времени личные встречи не разрешались.

Глава РПК, отмечает обозреватель, согласился «выполнить свой исторический долг и призвать РПК сложить оружие». Он дал понять племяннику, что готов пойти на это при условии смягчения условий содержания и разрешения на контакты.

Hürriyet отмечает, что таким образом Оджалан отреагировал на призыв председателя Партии националистического действия Девлета Бахчели, политического союзника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, прийти в парламент и заявить, что «с терроризмом покончено, а РПК распущена». По словам Сельви, это «расценивается как последний шанс для Оджалана».

Ситуация с РПК на данный момент в Турции стала критической в свете произошедшего в среду, 23 октября, теракта в Анкаре. Двое вооруженных террористов напали на предприятие аэрокосмической корпорации, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики РПК. В ночь на четверг ВВС республики поразили более 30 объектов РПК в Сирии и Ираке.