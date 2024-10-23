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Прогноз Зеленского о войне Лукашенко назвал «хотелками»

11:50 1726

Заявления украинского президента Владимира Зеленского об окончании войны в 2025 году «смешны» и являются лишь его желаниями. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Лукашенко, Зеленский говорит о скором окончании войны, «не ориентируясь в пространстве».

«Ляпнул на публику, понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. <…> Это хотелки, это его желания — и не больше. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны», — сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси отказался спрогнозировать, когда военные действия прекратятся, но отметил, что в этом году война точно не закончится. В свою очередь, Зеленскому Лукашенко порекомендовал советоваться с военными и «своими сторонниками», «которые делают пока какую-то погоду в Украине», прежде чем называть конкретные сроки окончания войны.

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