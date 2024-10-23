Новое назначение на должность вице-президента

Холдинг MyGroup, один из ведущих игроков на рынке Азербайджана, продолжает укреплять свои позиции как на местном, так и международном уровнях. В рамках стратегии развития и расширения компании недавно был назначен новый вице-президент — Кянан Садыглы. Это назначение вызвало интерес как среди деловых кругов, так и в СМИ, ведь с приходом нового управленца ожидаются новые достижения и успехи холдинга.

Кянан Садыглы родился 26 сентября 1989 года. Окончил бакалавриат в группе особых талантов Азербайджанского государственного экономического университета с отличием. После этого он продолжил свое образование во Франции, в школе менеджмента в Реймсе, где успешно завершил магистратуру по специальности «Финансы и международный банкинг». Профессиональная карьера Садыглы началась в 2013 году в международно известной консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), где он начинал как помощник по аудиту и поднялся до уровня менеджера. В 2016 году он занял должность Исполнительного директора местной транспортной и логистической компании, где успешно работал до момента присоединения к MyGroup. Помимо управленческого опыта, Кянан Садыглы активно занимается профессиональным развитием. Он является студентом ACCA (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров) и уже успешно сдал 9 из 13 экзаменов. В личной жизни он женат и воспитывает двоих детей.

В интервью, которое он дал сразу после своего назначения, Кянан Садыглы поделился своими взглядами на работу в холдинге и будущие планы.

— Что стало решающим фактором для принятия предложения MyGroup?

— MyGroup — это компания с большим потенциалом и репутацией, которая зарекомендовала себя как успешный и стабильный игрок на рынке. Я увидел возможность привнести сюда свои знания и опыт, чтобы сделать вклад в развитие холдинга. Мне импонирует динамичность компании и ее нацеленность на развитие в новых направлениях.

— Какие ключевые задачи вы видите перед собой на посту вице-президента?

— Моя основная цель — это усиление стратегических позиций MyGroup. Я намерен внедрить инновационные подходы к управлению и акцентировать внимание на повышении эффективности внутренних процессов. Это позволит компании быть более гибкой в ответ на рыночные изменения, а также поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов. Кроме того, важным направлением для нас станет выход на новые рынки и диверсификация бизнеса.

— Что лично для вас означает это назначение?

— Для меня это огромная честь и ответственность. Я полон энтузиазма и стремления работать над тем, чтобы наш холдинг продолжал развиваться и приносить пользу как своим клиентам, так и партнерам. Этот новый этап в моей карьере — отличная возможность применить все мои знания и навыки для достижения общих целей компании.

Назначение Кянана Садыглы на должность вице-президента холдинга MyGroup — это важный шаг в развитии компании. С его обширным опытом в управлении, финансовом секторе и международном банкинге холдинг может рассчитывать на дальнейшее усиление своих позиций. В ближайшие годы можно ожидать, что MyGroup продолжит активно расти и развиваться под его руководством, предлагая инновационные решения для бизнеса и укрепляя свою репутацию на международной арене.