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Русские наступают. Угроза для ВСУ

11:14 3729

Россияне продолжают наступать в Донецкой области Украины, в частности, давят в районе Селидово, за минувшие сутки им удалось продвинуться возле этого населенного пункта. Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Кроме того, по его данным, россияне достигли успехов еще в трех населенных пунктах в Донбассе.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в Селидово за вчера и сегодня, стоит понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех», - подчеркнули в Deep State.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке 23 октября сообщал, что российские военные зашли в Селидово и начали развешивать свои флаги. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что ситуация в районе Селидово не менее сложная, чем в районе Торецка. По его словам, россияне продолжают применять тактику фланговых ударов, в результате которых украинские военные могут оказаться в полном окружении.

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