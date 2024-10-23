Kontakt подарил ноутбуки живущим в высокогорных селах семьям

Сеть магазинов Kontakt с призывом «Стань частью истории» порадовала школьников из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных селах! В рамках проекта сеть магазинов подарила ноутбуки школьникам из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных селах Дашкесана, Кедабека и Шамкира.

Напомним, что проект был организован совместно с эксклюзивным партнером Kontakt – брендом Hisense и стартовал с начала учебного года. Согласно проекту, часть выручки от продаж продукции Hisense, а также Philips в магазинах Kontakt и на сайте kontakt.az была выделена для этой благородной цели.

Проект реализовали при поддержке Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП). В рамках сотрудничества с Обществом было обеспечено распределение ноутбуков и их более организованная доставка семьям, нуждающимся в помощи.

В церемонии вручения ноутбуков школьникам приняли активное участие представители сети магазинов Kontakt, сотрудники АОКП, волонтеры и даже несколько инфлюэнсеров, выразивших свой интерес к проекту. Церемония вызвала слезы радости у родителей и волнительные моменты у детей, увидевших свои подарки.

Проект, реализованный в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Kontakt, является доказательством положительных ценностей, которые создает сеть магазинов. Если вы также хотите сыграть свою роль в подобных социальных инициативах, выбирайте необходимые себе товары в Kontakt.