USD 1.7000
EUR 1.8348
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Террорист в Анкаре взорвал сам себя
Новость дня
Террорист в Анкаре взорвал сам себя

Kontakt подарил ноутбуки живущим в высокогорных селах семьям

11:17 548

Сеть магазинов Kontakt с призывом «Стань частью истории» порадовала школьников из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных селах! В рамках проекта сеть магазинов подарила ноутбуки школьникам из малообеспеченных семей, проживающих в высокогорных селах Дашкесана, Кедабека и Шамкира.

Напомним, что проект был организован совместно с эксклюзивным партнером Kontakt – брендом Hisense и стартовал с начала учебного года. Согласно проекту, часть выручки от продаж продукции Hisense, а также Philips в магазинах Kontakt и на сайте kontakt.az была выделена для этой благородной цели.

Проект реализовали при поддержке Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП). В рамках сотрудничества с Обществом было обеспечено распределение ноутбуков и их более организованная доставка семьям, нуждающимся в помощи.

В церемонии вручения ноутбуков школьникам приняли активное участие представители сети магазинов Kontakt, сотрудники АОКП, волонтеры и даже несколько инфлюэнсеров, выразивших свой интерес к проекту. Церемония вызвала слезы радости у родителей и волнительные моменты у детей, увидевших свои подарки.

Проект, реализованный в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Kontakt, является доказательством положительных ценностей, которые создает сеть магазинов. Если вы также хотите сыграть свою роль в подобных социальных инициативах, выбирайте необходимые себе товары в Kontakt. 

Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 4864
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 3142
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 3795
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями»
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями» обновлено 09:09
09:09 5742
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 8241
Асадов собрал министров из-за дождя
Асадов собрал министров из-за дождя все еще актуально
23 октября 2024, 18:05 7047
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту... Знаменитый клуб из Амстердама в гостях у «Карабаха»
02:22 8995
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 5690
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани все еще актуально
23 октября 2024, 16:45 10862
О проблемах в нашем здравоохранении
О проблемах в нашем здравоохранении колонка доктора Мирзоева
01:43 3555
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 10458

ЭТО ВАЖНО

Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип»
Депутат латвийского Сейма Амиль Салимов в интервью haqqin.az: «Азербайджанцев в Латвии знают как продавцов на рынке. Я хочу разрушить этот стереотип» наши беседы; все еще актуально
23 октября 2024, 21:52 4864
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут
Пока чиновники из Бинагади разрабатывают программы, оливковые деревья гибнут о наших проблемах
08:49 3142
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
«Выполнить свой долг»: Оджалан готов принять историческое решение
10:45 3795
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями»
Северокорейские солдаты в Украине станут «законными целями» обновлено 09:09
09:09 5742
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»?
Зачем стройбарон Азай Мохнатов себя «обанкротил»? главный вопрос
00:54 8241
Асадов собрал министров из-за дождя
Асадов собрал министров из-за дождя все еще актуально
23 октября 2024, 18:05 7047
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту...
Футболист «Аякса» спал на полу в бакинском аэропорту... Знаменитый клуб из Амстердама в гостях у «Карабаха»
02:22 8995
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено
23 октября 2024, 20:20 5690
Переговоры Ильхама Алиева в Казани
Переговоры Ильхама Алиева в Казани все еще актуально
23 октября 2024, 16:45 10862
О проблемах в нашем здравоохранении
О проблемах в нашем здравоохранении колонка доктора Мирзоева
01:43 3555
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном
Новая напряженность между Россией и Узбекистаном еще одна перепалка
23 октября 2024, 16:25 10458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться