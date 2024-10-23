Алиев и Пашинян переговорили во время заседания BRICS+
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись несколькими фразами в ходе заседания в формате Outreach/BRICS+.
ТАСС передает, что два лидера на заседании сидят рядом друг с другом. Когда начались выступления, Пашинян обратился к Алиеву. Последовал непродолжительный обмен фразами, о чем они говорили, слышно не было. Чуть позже к беседе лидеров двух стран присоединились главы МИД Азербайджана и Армении.
Неформальный обмен мнениями между лидерами Азербайджана и Армении происходит уже второй раз за чуть более чем две недели, оба раза в России. Непродолжительная беседа двух лидеров состоялась 8 октября на саммите СНГ в Москве.
October 24, 2024
October 24, 2024
October 24, 2024
* * * 12:24
В городе Казани проходит первое пленарное заседание в формате Outreach/BRICS+ XVI саммита BRICS. В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
ТАСС передает, что страны расположились за круглым столом на пленарном заседании в Казани в алфавитном порядке. Таким образом, премьер-министр Армении Никол Пашинян будет работать рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сев за стол, они обменялись парой фраз перед тем, как началось заседание.
Встречу на правах хозяина саммита открыл президент РФ Владимир Путин.
Outreach/BRICS+ - расширенный формат, не ограничивающийся только странами BRICS.
* * * 11:28
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Международный выставочный центр «Казань Экспо» для участия в формате Outreach/BRICS+ XVI саммита BRICS в Казани.