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Алиев и Пашинян переговорили во время заседания BRICS+

видео; добавлено фото; обновлено 13:31
13:31 3002

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись несколькими фразами в ходе заседания в формате Outreach/BRICS+.

ТАСС передает, что два лидера на заседании сидят рядом друг с другом. Когда начались выступления, Пашинян обратился к Алиеву. Последовал непродолжительный обмен фразами, о чем они говорили, слышно не было. Чуть позже к беседе лидеров двух стран присоединились главы МИД Азербайджана и Армении.

Неформальный обмен мнениями между лидерами Азербайджана и Армении происходит уже второй раз за чуть более чем две недели, оба раза в России. Непродолжительная беседа двух лидеров состоялась 8 октября на саммите СНГ в Москве.

* * * 12:24

В городе Казани проходит первое пленарное заседание в формате Outreach/BRICS+ XVI саммита BRICS. В мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

ТАСС передает, что страны расположились за круглым столом на пленарном заседании в Казани в алфавитном порядке. Таким образом, премьер-министр Армении Никол Пашинян будет работать рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сев за стол, они обменялись парой фраз перед тем, как началось заседание.

Встречу на правах хозяина саммита открыл президент РФ Владимир Путин. 

Outreach/BRICS+ - расширенный формат, не ограничивающийся только странами BRICS.

* * * 11:28

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Международный выставочный центр «Казань Экспо» для участия в формате Outreach/BRICS+ XVI саммита BRICS в Казани.

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