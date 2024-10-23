Алиев и Пашинян переговорили во время заседания BRICS+

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись несколькими фразами в ходе заседания в формате Outreach/BRICS+.

ТАСС передает, что два лидера на заседании сидят рядом друг с другом. Когда начались выступления, Пашинян обратился к Алиеву. Последовал непродолжительный обмен фразами, о чем они говорили, слышно не было. Чуть позже к беседе лидеров двух стран присоединились главы МИД Азербайджана и Армении.

Неформальный обмен мнениями между лидерами Азербайджана и Армении происходит уже второй раз за чуть более чем две недели, оба раза в России. Непродолжительная беседа двух лидеров состоялась 8 октября на саммите СНГ в Москве.