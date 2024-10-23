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Германия активно поставляет оружие в Израиль

11:39 873

Правительство Германии расширило поставки оружия в Израиль в большей степени, чем предполагалось ранее. Это следует из имеющегося в распоряжении агентства DPA ответа МИД ФРГ на запрос депутата Бундестага Севим Дагделен.

По данным министерства, только с августа в Израиль был разрешен экспорт вооружений на €94,05 млн. Это более чем в два раза больше, чем €45,74 млн, о которых Минэкономики сообщило комитету по экономическим вопросам Бундестага на прошлой неделе за весь год до 13 октября.

По данным опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу журнала Stern, 60% жителей Германии высказались против поставок вооружений Израилю из ФРГ. В прошлом году правительство ФРГ одобрило экспорт оружия еврейскому государству на €326,5 млн, в том числе боевого оружия на €20,1 млн. Большая часть разрешений была выдана после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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