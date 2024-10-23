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Экс-чиновница Аллахвердиева ответит за свое преступление

Инара Рафикгызы
11:59 1576

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Кедабекского района Вафы Аллахвердиевой и Тараны Багировой.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Сиявуша Гаджиева. На заседании были уточнены анкетные данные Вaфы Аллахвердиевой и потерпевшего Джаваншира Мамедалиева, а также разъяснены их права и обязанности.

Аллахвердиева сообщила, что получила обвинительное заключение, однако отметила, что многие ее показания не были учтены, и потребовала повторного расследования. Было принято решение обеспечить доставку другой обвиняемой - Тараны Багировой - в суд из следственного изолятора.

Подготовительное заседание продолжится 1 ноября.

Вафа Аллахвердиева, уволенная с должности некоторое время назад, обвиняется в мошенничестве в сговоре с Тараной Багировой. Потерпевшим по делу признан житель Кедабекского района Джаваншир Мамедалиев. Согласно обвинению, женщины обманули его, пообещав назначить на должность начальника отдела образования Кедабекского района, и получили 51 тысячу манатов.

Ранее Багирова была осуждена за другое мошенничество.

Аллахвердиеву арестовывать не стали. Однако экс-чиновница находится под надзором полиции. Обеим предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

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