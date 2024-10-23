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Террорист в Анкаре взорвал сам себя
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Террорист в Анкаре взорвал сам себя

У ХАМАС большие потери, нет оружия...

12:16 1153

Палестинское движение ХАМАС с октября 2023 года потеряло не менее 30% полевых командиров своего военного крыла, а также лишилось до 40% подземных туннелей в секторе Газа в результате операций израильских ВС. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

По их сведениям, потери среди боевиков ХАМАС также огромны. Кроме того, по утверждению собеседников издания, движение уже некоторое время не имеет возможности «существенно пополнить свои запасы оружия и боеприпасов».

С точки зрения источников, эти обстоятельства могут вынудить ХАМАС сконцентрироваться в ближайшем будущем на совершении «резонансных атак, вылазок смертников и увеличении числа нападений [на военнослужащих ВС Израиля] на Западном берегу реки Иордан».

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