Трамп впереди
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис.
Согласно данным опроса The Wall Street Journal, разрыв между политиками небольшой — 47% против 45%.
При этом, согласно статье, часть избирателей по-прежнему считают Трампа «слишком экстремальным» кандидатом и опасным для страны.
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