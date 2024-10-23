Трамп впереди

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп менее чем за две недели до выборов вырвался вперед в президентской гонке, опережая вице-президента Камалу Харрис.

Согласно данным опроса The Wall Street Journal, разрыв между политиками небольшой — 47% против 45%.

При этом, согласно статье, часть избирателей по-прежнему считают Трампа «слишком экстремальным» кандидатом и опасным для страны.