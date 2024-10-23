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«Зеленый STEAM Азербайджан» проходит в Баку

12:50 389

В Баку состоялось открытие международного фестиваля «Зеленый STEAM Азербайджан», который организован при поддержке Министерства науки и образования и председательства COP29, а также проекта STEAM Азербайджан.

В фестивале принимают участие свыше 900 представителей (244 команды) из 15 стран, в том числе из Великобритании, Турции, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Чехии, Словакии и США.

В разработке контента и процессе оценки участников участвуют в общей сложности 17 судей из 10 разных стран, включая Данию, Словакию, Канаду и Турцию. В рамках фестиваля будут организованы конкурсы и выставки-конкурсы по 9 номинациям, среди которых «Зеленые инициативы», «Зеленое кодирование», «Гонки водородных машин», «Дроновые технологии», «Наш спутник», «Борьба роботов», «Инженеры будущего» и т. д. Фестиваль пройдет 24-25 октября.

В ходе двухдневного фестиваля состоятся тренинги, посвященные темам изменения климата и устойчивости, которые организуют специалисты Азербайджанской операционной компании COP29.

Основная цель фестиваля этого года - традиционное продвижение образования на основе STEAM, развитие у получающих образование навыков XXI века, выявление творческих учащихся, а также проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане и оздоровление окружающей среды с применением подхода на основе STEAM в связи с объявлением 2024 года «Годом солидарности во имя зеленого мира» в стране, поощрение инновационных решений и проектов по эффективному использованию водных ресурсов и альтернативных источников энергии.

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