«Зеленый STEAM Азербайджан» проходит в Баку

В Баку состоялось открытие международного фестиваля «Зеленый STEAM Азербайджан», который организован при поддержке Министерства науки и образования и председательства COP29, а также проекта STEAM Азербайджан.

В фестивале принимают участие свыше 900 представителей (244 команды) из 15 стран, в том числе из Великобритании, Турции, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Чехии, Словакии и США.