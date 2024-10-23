В Турции подняли уровень угрозы во всех аэропортах

Турецкие власти повысили уровень обеспечения безопасности в аэропортах страны в связи с угрозой терактов, сообщает агентство IHA.

Меры приняты в связи с произошедшим в среду терактом в Анкаре. Уровень опасности поднят до предпоследнего, оранжевого. На въездах и входах в аэропорты осуществляются дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров. Усилена охрана воздушных гаваней.

В частности, стамбульский аэропорт Сабиха Гекчен просит пассажиров приезжать в аэропорт за три часа до вылета в связи с усилением мер безопасности.