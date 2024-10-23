Путин заявил, что «противники России» не добьются своего

Президент РФ Владимир Путин считает, что стремление нанести России стратегическое поражение является «иллюзорным расчетом» тех, кто не знаком с российской историей. Он заявил об этом, выступая на саммите БРИКС+.

По его словам, противники России «не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение». «Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», - уверен он.

Президент РФ также сказал, что Украину «используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение.