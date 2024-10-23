Южная Корея обвинила Ким Чен Ына в продаже «пушечного мяса» России

Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной агрессивной войны против Украины. Северокорейские солдаты являются наемниками-«пушечным мясом». Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Он сделал это заявление в парламенте на следующий день после того, как Национальная разведывательная служба сообщила законодателям, что около 3 000 северокорейских солдат были отправлены для участия в войне против Украины.

«Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом», - сказал Ким.

По его словам, Северная Корея маскируется под российскую форму и действует под российским военным командованием без каких-либо оперативных полномочий.