Новые назначения в прокуратуре Азербайджана
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал приказы о новых назначениях.
Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, приказом генпрокурора Кямрана Алиева Рауф Гёзалов назначен прокурором города Гянджи. До этого назначения он работал прокурором Газахского района.
Первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов представили Рауфа Гёзалова коллективу прокуратуры Гянджи.
Азад Гараев назначен прокурором Ленкоранского района. До этого он был прокурором Гянджи.
Ровшан Алиев назначен прокурором Газахского района. Ранее он был начальником отдела в Бакинской городской прокуратуре.